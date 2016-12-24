Петр Тултаев награжден медалью святого и праведного воина Феодора Ушакова

Проезд подорожает
С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль
Глава Саранска Петр Тултаев за многолетнее сотрудничество в реализации духовно-нравственных программ Саранской и Мордовской епархии удостоен высокой награды - медали Саранской и Мордовской епархии Русской Православной Церкви святого и праведного воина Феодора Ушакова I степени. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий наградил Петра Тултаева этой медалью 7 января после вечернего Рождественского богослужения в Кафедральном соборе республиканской столицы.
С 1 января 2021 года стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на 1 рубль
В МГУ имени Н.П. Огарёва Артём Здунов ознакомился с инновационными проектами и провел встречу с молодыми учеными и студентами
Врио Главы Мордовии Артём Здунов поставил задачу восстановить работоспособность всех существующих комплексов до 21 января 2021 года
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Врио Главы РМ Артём Здунов провел встречу с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным
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Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции