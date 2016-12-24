Петр Тултаев награжден медалью святого и праведного воина Феодора Ушакова

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Глава Саранска Петр Тултаев за многолетнее сотрудничество в реализации духовно-нравственных программ Саранской и Мордовской епархии удостоен высокой награды - медали Саранской и Мордовской епархии Русской Православной Церкви святого и праведного воина Феодора Ушакова I степени. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий наградил Петра Тултаева этой медалью 7 января после вечернего Рождественского богослужения в Кафедральном соборе республиканской столицы.

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