Петр Тултаев награжден медалью святого и праведного воина Феодора Ушакова

Глава Саранска Петр Тултаев за многолетнее сотрудничество в реализации духовно-нравственных программ Саранской и Мордовской епархии удостоен высокой награды - медали Саранской и Мордовской епархии Русской Православной Церкви святого и праведного воина Феодора Ушакова I степени. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий наградил Петра Тултаева этой медалью 7 января после вечернего Рождественского богослужения в Кафедральном соборе республиканской столицы.