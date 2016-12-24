Артём Здунов поздравил жителей республики с Днем образования Мордовской автономии

Уважаемые граждане республики! Дорогие соотечественники! Примите искренние поздравления с Днем образования Мордовской автономии!

В этот день, 10 января 1930 года, Мордовский округ был преобразован в Мордовскую автономную область. Это событие – одно из самых значимых в богатой летописи нашего края. Оно послужило мощным импульсом в развитии национальных языков, культуры и традиций народов, проживающих здесь, заложило основы для формирования нынешней социально-экономической инфраструктуры, сыграло определяющую роль в становлении мордовской государственности.

Веками судьба нашей республики неразрывно связана с судьбой Российского государства. Мордовия всегда была крепкой опорой Отечества, гостеприимным домом для представителей разных национальностей и конфессий. Уверен, что так будет и впредь.

Сегодня Мордовия обладает большим экономическим, научно-образовательным и кадровым потенциалом. Вместе с вами мы продолжим планомерную работу по созданию новых производств и рабочих мест, строительству комфортного и доступного жилья, новых дорог, объектов социальной сферы, повышению заработной платы.

Выражаю огромную благодарность всем жителям республики, кто сегодня на своих рабочих местах вносит посильный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, медицины, культуры, спорта, других сфер нашей жизни.

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия и успешных начинаний, которые помогут процветанию нашей малой родины и решению общенациональных задач развития всей страны!

Врио Главы Республики Мордовия А.А.Здунов