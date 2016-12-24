Бойцы студотрядов Мордовия приняли участие в благотворительной акции #Донор13

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29 декабря, в рамках проекта #Донор13, направленного напопуляризацию донорского движения среди молодёжи, Бойцы студенческих отрядов Республики Мордовияприняли участие в благотворительной донорской акции, приуроченной к Новому году.
Очередная донорская акция прошла на базе Республиканской станции переливания крови.В ней приняли участие студенты из различных организаций республики. Так же, в канун Нового года сотрудников станции поздравили Дед Мороз и Снегурочка – одними поздравлениями не ограничились, приняли участие в акции вместе с бойцами РСО! «В любое время должно оставаться место новогоднему чуду – особенно этого достойны те, кто не покладая рук весь год трудился на передовой!», - прокомментировал Командир Мордовского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», Алексей Нагин.
В период новогодних праздников станция особенно нуждается в донорскойпомощи - каникулы продлятся целую неделю, именно в это время может возникнуть острая нехватка крови и её компонентов.Именно сейчас особенно важно создать необходимый запас, поскольку это позволит спасти множество жизней и помочь тем, кто в этом действительно нуждается.
Бойцы студенческих отрядов Мордовии являются регулярными донорами уже много лет. Оставаясь донорами, они спасают сотни человеческих жизней, для которых донорская кровь жизненно необходима. В предновогодней донорской акции участие приняло порядка 20 бойцов Российских студенческих отрядов.
4 и 8 января Республиканская станция переливания крови будет работать в обычном режиме.
Проект #Донор13 - победитель специального конкурса фонда Президентских грантов 2020 года, разработанный Мордовским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды». Основной целью проекта #Донор13 является популяризация донорского движения среди молодежи и привлечение кадровых, регулярных доноров.
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