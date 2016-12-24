Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил новый Дворец культуры «Алмаз» в Лямбирском районе

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 29 декабря с рабочей поездкой прибыл в Лямбирский район. Руководитель республики принял участие в торжественном открытии Дворца культуры «Алмаз» в районном центре. Реконструкция объекта культуры стала возможной благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительных работ составила 130 миллионов рублей, из которых 103 миллиона - средства федерального бюджета.

Врио Главы Мордовии с большим интересом ознакомился с наполнением обновлённого здания. Теперь здесь есть всё: хореографический и музыкальный залы, кинозал, театральная студия, центр фольклора, творческие мастерские и даже игровая зона. Созданы все условия для культурного развития и проведения досуга детей и взрослых.Тем более что Лямбирский район славится своей художественной самодеятельностью. «Все национальности живут у нас одной большой дружной семьёй!» - рассказала Артёму Алексеевичу художественный руководитель Дворца культуры Гюзель Казакова.

«Всё на высшем уровне! Спасибо! - поблагодарил Врио Главы Мордовии и оставил запись в книге почётных гостей. «Желаю успехов в развитии языков, культуры, сохранении национальных костюмов и кухни народов нашей Великой России. Удачи!» - написал Артём Здунов.

Официальная церемония открытия Дворца культуры состоялась в новом кинозале. Врио Главы Мордовии поздравил жителей района с вводом в строй этого долгожданного объекта, поблагодарил Президента России и руководство Минсельхоза страны за такую важную для сельчан программу.

«1 миллиард 800 миллионов рублей направлено в этом году на её реализацию в Мордовии, - сказал Артём Алексеевич. - В этом году мы завершили также строительство Центра культуры в Старом Шайгове. Но эта программа - ещё и реформирование объектов ЖКХ, строительство дорог. Программа хорошая, она нашла своё место. Ведь, как сказано в Конституции, люди должны жить в одинаково комфортных условиях, это относится и к сельской местности. Ваш Дворец культуры - именно дворец, это слово здесь очень подходит. Я всё осмотрел, всё очень хорошо, это объект высокого качества. А с таким отношением к культуре, какое я здесь увидел, мы многое сможем сделать!»

По видеосвязи жителей района приветствовала заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. «Очень хотелось приехать лично, но пока не получается, - сказала она. - Надеюсь, удастся сделать это в следующем году. Мордовия - активный участник программы «Комплексное развитие сельских территорий», мы будем и дальше поддерживать вас в таких социальных проектах, направленных на улучшение качества жизни людей».