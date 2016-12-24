Артём Здунов подарил маленьким пациентам подарки

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В Республиканскую детскую больницу на улице Полежаева в Саранске врио Главы Мордовии Артём Здунов приехал в канун Нового года, 29 декабря. И не с пустыми руками. Два десятка ребят, которые проходят лечение в отделениях хирургии и травматологии, получили от него сладкие новогодние подарки.

«Мы к вам ненадолго, будем дарить подарки! - объявил Артём Алексеевич, входя в палату к послеоперационным пациентам. - Говорят, шоколад значительно ускоряет выздоровление и улучшает настроение!» Сладкие сюрпризы от врио Главы Мордовии с удовольствием принимали и подростки, не говоря уже о малышах, которые восторгов не скрывали. «А там что? Шоколадные конфеты? Ура!»

9-летний Святослав лежит в больнице без родителей, рука в гипсе, но обслуживает себя самостоятельно. При госпитализации сказал маме: «Тебе работать нужно, не переживай, я один здесь побуду». Теперь в семейном альбоме у мальчика будет фото на память, сделанное с руководителем республики.

Мама ребёнка, тоже перенесшего недавно операцию, поделилась с Артёмом Здуновым впечатлениями о работе системы здравоохранения. «Скорая» приехала очень быстро, врачи молодцы, очень хорошо всё сделали, сын уже идёт на поправку».

«Врачи наши - герои!» - согласился руководитель региона. «Не болейте, выздоравливайте, слушайте родителей. С Новым годом!» - сказал Артём Здунов маленьким пациентам, прощаясь.

В завершение посещения лечебного учреждения состоялась его рабочая встреча с главным врачом Детской республиканской клинической больницы Олегом Солдатовым. На ней обсуждались вопросы развития медучреждения, в том числе завершения строительства нового хирургического корпуса больницы.

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