Психолог - это не просто профессия, а образ жизни!

29 декабря - День образования службы профессионального психологического отбора в системе МВД России. Значение данной службы сложно переоценить, ведь именно от квалифицированной оценки личностных, интеллектуальных, психофизиологических качеств кандидатов на службу, от общего морально-психологического состояния действующих сотрудников органов внутренних дел напрямую зависит способность добросовестно и качественно исполнять служебные обязанности.

В Рузаевском линейном отделе МВД России на транспорте направлением психологического обеспечения деятельности личного состава занимается старший лейтенант внутренней службы Ольга Михайловна Воробьева.

О своей профессии Ольга стала задумываться еще в школе. Не за горами было поступление в ВУЗ и ей хотелось сделать правильный выбор, чтобы получить высшее образование не просто «для галочки», а освоить специальность, которая действительно будет по душе и станет призванием. Девушка задумалась… Родители всегда говорили ей, что она отлично понимает и чувствует людей, а одноклассники часто обращались за советом. Да и самой ей нравилось находить ответы на сложные жизненные вопросы, разбираться в запутанных ситуациях. Проанализировав все это, Ольга Михайловна решила, что ей будет интересна профессия психолога, что именно в ней она сможет развить свой потенциал.

Отличница с активной жизненной позицией с легкостью стала одной из ярких представителей студенчества. Освоив специальность «Педагог-психолог», девушке захотелось расширить область интересов и углубить свои знания, поэтому вторым высшим она выбрала образование по направлению «Практическая психология». Неудивительно, что по завершению обучения ей предложили поступление в аспирантуру и работу на кафедре института. Занимаясь психологией как наукой, преподавая психологические дисциплины, она все более углублялась в предмет и вскоре уже сама разрабатывала методики психологического сопровождения.

Поступив на службу в правоохранительные органы, центральной темой в ее исследовании стала проблематика психологической безопасности сотрудников полиции. «Регулярное общение с гражданами, находящимися в аффективных состояниях, участие в мероприятиях по восстановлению общественного порядка, применение оружия и принятие ответственности за жизнь и здоровье других людей – все это накладывает отпечаток на психоэмоциональное состояние сотрудников и обуславливает постоянное присутствие в служебной деятельности полицейского таких стрессовых факторов, как опасность, внезапность, неопределенность, негативное эмоциональное реагирование, давление окружающих. Они могут приводить к хроническим перегрузкам, ухудшению психологического и физиологического самочувствия, снижению работоспособности. Основная задача психологов – не допустить развития подобного неблагоприятного сценария», - объясняет психолог Воробьева.

«Кроме того, одним из важнейших направлений психологической работы в органах внутренних дел является профессиональный психологический отбор кандидатов на службу, который позволяет исключить тех, кто по своим личным и деловым качествам не способен эффективно выполнять обязанности, возлагаемые на сотрудников полиции», - отмечает Ольга Михайловна.

Примечательно, что дверь ее кабинета всегда открыта. Ольга Михайловна человек внимательный, неравнодушный и отзывчивый. Общаться с ней легко и приятно. Сотрудники не стесняются доверять ей не только свои личные проблемы, но и проблемы, возникающие в их семьях. «Я всегда стараюсь помочь и искренне люблю свою работу», - улыбается психолог.

А дома каждый день ее ждет любящая семья: супруг, сыночек и лапочка дочка. «Они мое вдохновение», - делится Ольга. Маленькая Аленка еще не очень понятно говорит, а вот старший сын Егор с гордостью заявляет, что его мама самая лучшая!