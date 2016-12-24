Главбух рисовала себе зарплату

Cуд вынес приговор главному бухгалтеру Центра обслуживания муниципальных учреждений Большеберезниковского района 38-летней Нине Лизиковой. Женщина обвинялась в прибыльном для себя мошенничестве с использованием служебного положения.

Как было установлено в ходе следствия, в период с 2013 по 2020 год, занимая должность главного бухгалтера, она умышленно завышала в реестрах размер своей заработной платы. Таким образом она совершила хищение более 650 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Правоохранители арестовали два автомобиля главбуха в целях принятия обеспечительных мер - если финансовый сотрудник не сможет вернуть похищенные деньги, машины уйдут с молотка в счет возмещения ущерба.

В суде Нина Лизикова полностью признала вину, но отказалась от дачи показаний. Суд приговорил ее к 2 годам условно и на 1 год лишил права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.