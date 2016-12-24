Станки, деньги, 33 ствола

Подпольные саранские «оружейники» выслушали приговор суда

Умельцев «огнестрельного дела» накрыли еще в декабре прошлого года - сотрудники Управления ФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД провели тогда обыски по 11 адресам как в Саранске, так и в районах Мордовии. В ходе оперативных мероприятий было изъято более трех десятков стволов - это пистолеты, револьверы, свыше 3000 боеприпасов различного калибра, основные части и макеты оружия, а также взрывчатые вещества.

Как выяснили силовики, оружие изготавливалось в 3 подпольных мастерских - там охолощенные и сигнальные образцы переделывались под стрельбу боевыми патронами. При этом одна из мастерских находилась в подвале многоэтажного дома в столице Мордовии. Здесь находилось большое количество пистолетов, а также материалы и инструменты, позволяющие изготавливать смертоносные поделки.

По данным следствия, в оружейную артель входили несколько человек. Один из мужчин работал на заводе и имел техническое образование. Он всегда был увлечен оружием, а потому с удовольствием занялся подобным ремеслом, хотя сам даже не имел разрешения на ношение оружия.

Самодеятельные мастера закупали холостое оружие в других регионах, переделывали его в боевое, снабжали патронами и продавали готовыми комплектами. Когда этот противозаконный бизнес пресекли сотрудники УФСБ по РМ, подозреваемые сразу признали свою вину и написали явку с повинной. В итоге приговором суда Палаев И.И. был признан виновным в 14 эпизодах незаконного изготовления оружия, 16 эпизодах незаконного его приобретения и хранения и получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 110 тысяч рублей. Его подельник Корнев И.А. также был признан виновным и приговорен к 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.