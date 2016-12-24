Артём Здунов исполнил желание Матвея Кузина из Рузаевки

В понедельник, 28 декабря, в рабочий кабинет Врио Главы республики пришёл необычный гость - 8-летний Матвей Кузин. Шар-игрушку именно с его пожеланием снял с новогодней ёлки в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» руководитель Мордовии в начале декабря. Сегодня Артём Здунов исполнил заветную мечту Матвея.

Вместе с родителями мальчик живет в Рузаевке и учится во 2 классе гимназии № 17. Мама работает участковой медсестрой в районной поликлинике Рузаевки, а отец – машинист, трудится на железной дороге.

Артём Здунов расспросил Матвея о его увлечениях, оказалось, что юный рузаевец уже несколько месяцев занимается дзюдо. Руководитель республики такой выбор поддержал и рассказал, что в Дагестане, откуда он недавно приехал, есть дзюдоисты – чемпионы мирового уровня. - «Это мои друзья, попросим их приехать в Мордовию и дать тебе мастер-класс, договорились?» За чаепитием Артём Алексеевич обсудил с родителями мальчика особенности школьного обучения на дистанте, а также в деталях то, как будет исполняться новогоднее желание Матвея – побывать в Санкт-Петербурге.

Из рук Врио Главы Мордовии Кузины получили сертификат на семейную поездку в город на Неве и красочный путеводитель. Матвей персонально получил ещё и сладкий подарок. Артём Здунов попросил после поездки обязательно рассказать ему о впечатлениях: «В Санкт-Петербурге, действительно, есть что посмотреть. Это красивейший город, с богатой, героической историей. Я уверен, у тебя будут очень сильные впечатления, замечательные фотографии, а видео-альбом о поездке помогут сделать наши специалисты», - предложил руководитель республики и поделился своими воспоминаниями о поездках в Питер.

Фото на память у новогодней ёлки завершило эту тёплую встречу, а Матвей, по его просьбе, даже сфотографировался за рабочим столом Главы Республики Мордовия. «Кандидат номер один!» - пошутил Артём Здунов и добавил, что время идет быстро, и вполне возможно, именно Матвей Кузин займет это рабочее место через пару десятилетий.

Напомним, что в 2018 году Президент России Владимир Путин стал основоположником доброй традиции исполнять желания детей. С тех пор глава государства ежегодно запускает Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» и становится примером для тысяч граждан нашей страны. Благотворительная акция реализуется в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».