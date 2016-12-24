Мордовия получит 2 миллиарда 280 миллионов рублей на развитие дорожной сети

Красота в кредит
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Нашей республике федеральные средства будут направляться в три этапа:
- 2021 г. – 600 миллионов рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021-2023 гг.;
- 2022 г. – 1 миллиард 200 миллионов рублей;
- 2023 г. – 400 миллионов рублей.
Также по госпрограмме «Развитие транспортной системы» на 2023 г. Мордовия получит еще 80 миллионов рублей.
На создание качественной и современной дорожной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных транспортных систем регионам выделят больше 172,3 млрд рублей. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
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