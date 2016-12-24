2 новых летальных случая от коронавируса в Мордовии

Горячее питание для детей
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
По информации регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии.
В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1960 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – ожирение 3 ст.
В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 3 ст.
За истекшие сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 81 человек выписан с выздоровлением
По данным на 26 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2065 человек на стационарном лечении
- 1920 человек под наблюдением дома
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
Анатолия Чушкина выпустили из следственного изолятора, избрав ему новую меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий
Кто должен оплачивать санитарную обработку помещений в многоквартирных домах?
В Саранске прошло заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев осмотрел новый детский сад в селе Белозерье
Что грозит за распитие спиртного в припаркованном автомобиле?
Обрушившийся в спортзале потолок привел к уголовному делу
Жители домов срывают листы с графиками санобработки
Артём Здунов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой
14 декабря врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию спорта в республике. В обсуждении приняли участие зампред...