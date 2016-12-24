2 новых летальных случая от коронавируса в Мордовии

По информации регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии.

В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1960 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – ожирение 3 ст.

В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 3 ст.

За истекшие сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 81 человек выписан с выздоровлением

По данным на 26 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2065 человек на стационарном лечении

- 1920 человек под наблюдением дома