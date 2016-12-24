Мордовия получит около 1,6 млрд. рублей из федерального бюджета

Правительство РФ дополнительно направило больше 2,5 млрд. рублей трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Мордовия, Бурятия и Ингушетия.

Мордовии выделят 1,589 млрд. рублей. Деньги поступят до конца этого года. Дотация поможет выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом.