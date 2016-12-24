Мордовия получит около 1,6 млрд. рублей из федерального бюджета

«Я обязательно заеду в этот двор, инкогнито это сделаю»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов в режиме видеосвязи провел прием граждан
Правительство РФ дополнительно направило больше 2,5 млрд. рублей трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Мордовия, Бурятия и Ингушетия.
Мордовии выделят 1,589 млрд. рублей. Деньги поступят до конца этого года. Дотация поможет выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов в режиме видеосвязи провел прием граждан
Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание с региональными министрами
Минувший понедельник оказался самым нервным для саранской сферы ЖКХ и самым прохладным для жителей сотен жилых домов на Химмаше. В этом районе...
Врио Главы РМ Артём Здунов побывал в Чамзинском районе - самом «индустриальном» муниципалитете Мордовии
14 декабря врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию спорта в республике. В обсуждении приняли участие зампред...
Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Открыть Центр культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке планируется к 1 сентября 2021 года
В республике будет задействована программа финансового оздоровления
Врио Главы РМ Артём Здунов провел встречу с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным
На совещании в Администрации города обсудили подготовку к новогодним праздникам