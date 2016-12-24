Еще две смерти от коронавируса в Мордовии

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии.

В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1944 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, ожирение 1 ст., гипертоническая болезнь III ст.

Также в Республиканской инфекционной клинической больнице умер мужчина, 1976 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлая форма. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3 ст., гипертоническая болезнь II ст.

За истекшие сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 81 человек выписан с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (55); Большеберезниковском (6); Зубово-Полянском районе (4); Торбеевском, Рузаевском, Лямбирском районах (по 3); Теньгушевском, Ромодановском, Краснослободском, Темниковском, Ардатовском районах (по 2); Большеигнатовском, Инсарском, Чамзинском, Ичалковском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 22 человека старше 60 лет,самой пожилой из них 91 год. Моложе 30 лет - 16 человек, самой маленькой 1 год.

За период пандемии в Мордовии зафиксировано 12964 случая коронавируса, 10656 человек выздоровели, 86 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 24 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2127 человек на стационарном лечении

- 1849 человек под наблюдением дома