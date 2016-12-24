В мордовских колониях появятся новые производства

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24 декабря состоялась рабочая встреча Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Леонидом Мустайкиным.

Обсуждались наиболее значимые вопросы функционирования пенитенциарной системы республики, состояние правопорядка, финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности учреждений.

Теме развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы республики было уделено отдельное внимание. Рассматривались вопросы создания новых видов производств в исправительных учреждениях и обеспечения их заказами.

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