В Мордовии юные авторы лучших писем получили награды Всероссийского почтового конкурса

На Главпочтамте Саранска состоялось награждение победителей и лауреатов федерального этапа XVIII Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Трое школьников из учебных заведений республики получили награды и подарки, а педагоги и школы – благодарственные письма.

Приветствуя лауреатов и педагогов, директор регионального управления Почты России Вячеслав Макейчев отметил, что несмотря на развитие информационных технологий, конкурс письма уже много лет вызывает интерес у творческих школьников и педагогов Мордовии. «Сегодня школьники предпочитают вести электронную переписку или отправлять послания в виде смс, и порой нам, взрослым, кажется, что настоящие письма ребята писать не умеют. Конкурс «Лучший урок письма» уже много лет доказывает, что это не так. Есть дети, которые умеют писать замечательные письма, а учат ребят правильно и красиво излагать свои мысли на бумаге замечательные педагоги», - отметил Вячеслав Макейчев.

Сразу два диплома победителей конкурса получили ученики одной школы - №40 г. Саранска и одного класса – 4 «б». Илья Начаркин удостоен награды за лучшее письмо в номинации «Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать...», а Егор Бякин – за творческую работу на тему «Тот, кто с детства дружит с небом». Обладателем диплома лауреата стала ученица Лямбирской школы №1 Дарина Магдеева, представившая сочинение в номинации «Рецепты счастливой семьи». И если для мальчиков это первый опыт участия в почтовом конкурсе и первое достижение, то Дарина была в числе победителей «Лучшего урока письма» и в 2019 году.

«Когда учительница на уроке нам рассказала о конкурсе «Лучший урок письма», мне сразу захотелось в нем участвовать. Я придумал тему и постарался написать интересное письмо. Я рад, что у меня получилось, и я стал победителем. Хорошо, что Почта России проводит такой конкурс для школьников, и советую всем ребятам писать письма», - сказал юный автор Егор Бякин.

Педагогам - учителю начальных классов Татьяне Кашкиной и преподавателю русского языка и литературы Наиле Фазловой были вручены благодарственные письма за активную популяризацию конкурса и подготовку лауреатов. Благодарственные письма также направлены в образовательные учреждения, где учатся ребята, достойно представившие республику на всероссийском уровне.