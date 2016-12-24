Занято 77% коечного фонда

Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции

Заседание регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции состоялось вечером 23 декабря в Доме Республики. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, а также готовности системы здравоохранения республики к оказанию медицинской помощи населению в период новогодних праздников.

Ситуация с распространением коронавируса на территории республики остается напряженной. В течение ноября – декабря ежедневно фиксируется 86 – 90 человек, заболевших COVID-19, и около 180 новых случаев внебольничных пневмоний. На сегодняшний день в 17 лечебных учреждениях для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 2710 коек. По состоянию на 23 декабря занято 77,8% коечного фонда.

Подробнее о ситуации доложила вице-премьер Галина Лотванова: «За последнюю неделю у нас продолжался рост заболеваемости и госпитализации в инфекционные госпитали. Наблюдается значительный рост госпитализаций в стационары из 12 районов республики: это Большеберезниковский, Инсарский, Краснослободский, Атяшевский, Ельниковский, Теньгушевский, Большеигнатовский, Кочкуровский, Темниковский, Ичалковский, Чамзинский и г. Саранск».

Особо Врио Главы Мордовии поручил контролировать заболеваемость сотрудников предприятий общепита и сферы услуг, так как они контактируют с большим количеством людей.

Традиционно в период предпраздничных и праздничных новогодних дней все службы и ведомства, отвечающие за безопасность населения, работают в режиме повышенной готовности. Однако в текущем году ситуация особая. Беспрецедентная нагрузка в праздничные дни ложится на региональную систему здравоохранения.

«Госпитализация амбулаторных больных должна быть своевременной – ошибки здесь недопустимы, - подчеркнул Врио Главы Мордовии. - Главная задача Минздрава - сохранить доступность медицинской помощи для всех жителей республики. Очень важно сохранить достигнутый уровень тестирования населения. В праздничные дни обороты снижать нельзя».

Руководитель республики отметил, что проблема с дефицитом лекарственных средств сохраняется, особенно в частной аптечной сети, это показывает проводимый мониторинг, хотя положительная динамика все же есть. Артём Здунов призвал не снимать контроль за этим направлением.

Особое внимание было уделено вопросу работы службы скорой медицинской помощи в праздничные дни. Для своевременного оказания медпомощи необходимо обеспечить достаточное количество дежурных бригад и автотранспорта, в том числе за счет привлечения дополнительных машин из других отраслей - за координацию этой работы отвечает Минстрой республики.

Также Врио Главы Мордовии отметил особую значимость обеспечения бесперебойных поставок медицинского кислорода во все лечебные учреждения. «Во всех больницах должен быть создан запас кислорода на случай аварийных ситуаций», - подчеркнул руководитель Артём Здунов.

Как доложила первый заместитель министра здравоохранения республики Елена Степанова, в период новогодних праздников лечебные учреждения будут работать в усиленном режиме, на помощь больницам и поликлиникам направят студентов-медиков.

Артём Здунов обратился к участникам заседания, руководителям всех уровней с просьбой: «Мы решаем вопросы безопасности и здоровья жителей всей республики, но я прошу вас и о своем здоровье не забывать. Каждый выбывший из строя по болезни руководитель - это большая потеря для сферы управления. Соблюдайте санитарно-эпидемиологические меры, проводите совещания в режиме ВКС».