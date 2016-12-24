Дезинфекция за счет жильцов
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным по всей стране. Во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с таким предложением выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов.
«Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — ответил на инициативу парламентария Президент. При этом Владимир Путин отметил, что в соответствии с федеральным законодательством на уровне всей страны этого сделать нельзя. - «Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это».
Кто должен оплачивать санитарную обработку помещений в многоквартирных домах?
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