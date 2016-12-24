В ноябре в бюджет Мордовии поступило свыше 2,4 млрд. рублей налогов

Вопросы пополнения республиканской казны обсуждались в среду, 23 декабря, на совещании у Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Речь шла о том, что удалось сделать в части увеличения объемов поступления налоговых платежей в бюджет региона, эту задачу перед правительством республики Артём Здунов поставил ровно месяц назад. В этой же связи обсуждалась эффективность предоставления ряда налоговых льгот плательщикам региона.

«Система взимания налогов в бюджет должна быть выстроена таким образом, чтобы мы четко понимали эффективность предоставляемых льгот, чтобы своевременно решался вопрос недоимки, был обеспечен рост собственных доходов», - напомнил поставленную задачу руководитель республики. Было отмечено, что ситуация с собираемостью налоговых платежей за минувший месяц несколько улучшилась, рост составил 110% к аналогичному периоду прошлого года, в ноябре в бюджет поступило свыше 2,4 млрд. рублей. Кроме того, за минувший месяц удалось уменьшить задолженность по платежам в консолидированный бюджет республики на 8,8%. При этом Артём Здунов считает, что эти вопросы по-прежнему должны оставаться на контроле у налоговых органов и финансово-экономического блока правительства. «Налоговый потенциал республики недооценён», - сказал руководитель региона.

В ходе совещания обсудили направления работы по увеличению налогового потенциала, а также вопросы оптимизации предоставления налоговых льгот – из них останутся только самые эффективные. Членам правительства поручено провести детальный анализ всех предприятий по отраслевой принадлежности, учитывая своевременность постановки на налоговый учет, наличие задолженности, в том числе по заработной плате и налоговым отчислениям, а также по эффективности использования предоставленных льгот. По этим вопросам, а также по повышению налогового потенциала каждой отрасли руководители ведомств будут отчитываться лично.