Долги и инвестиции

Всю задолженность по зарплате на «Лисме» обещают погасить до нового года

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 23 декабря провел рабочее совещание, на котором обсуждались перспективы развития завода «Лисма». Об итогах работы предприятия в 2020 году руководителя региона проинформировал Тимур Шарипов, генеральный директор «Интерфармгласс» - компании, более года осуществляющей управление саранским предприятием. «Мы выполнили поставленную задачу по сохранению коллектива завода, сейчас у нас трудятся 1200 человек, в том числе 50 рабочих мест создано в текущем году при запуске производства светодиодных светильников. К концу года удалось минимизировать потери, которые предприятие понесло из-за весеннего локдауна, по итогам 9 месяцев рост объемов производства на «Лисме» составил 113,5%».

Также руководитель компании сообщил, что из Санкт-Петербурга перевезено и запущено в Саранске оборудование для изготовления светодиодных светильников, продолжается развитие проектов по созданию бактерицидных ламп и приборов на их основе, нефтехимических конденсаторов, светильников специального назначения и иных проектов. Общий объем инвестиций составил 160 млн. рублей. В 2021 году на «Лисме» планируется реализовать инвестпроект по производству тары из медицинского стекла.

Артём Здунов обратил внимание на необходимость переломить ситуацию с задолженностью по заработной плате на предприятии. «Насколько я знаю, «Лисма» - в списках предприятий, которые имеют задолженности по заработной плате перед своими работниками. Ещё один важный момент: уровень заработной платы на предприятии ниже, чем в среднем по отрасли, в том числе по сравнению с другими регионами. Это принципиальные вопросы для правительства, прошу доложить, что делается для их решения».

Тимур Шарипов заверил, что вся задолженность по зарплате на предприятии будет погашена до нового года.