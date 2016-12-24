2 новых летальных случая от коронавируса в Мордовии

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии. В Республиканской офтальмологической больнице умер мужчина, 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь III ст.

Также в Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1957 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III ст., ожирение III ст., сахарный диабет.

За истекшие сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 82 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (30); Ичалковском районе (11); Ковылкинском районе (10); Рузаевском, Зубово-Полянском районах (по 7); Лямбирском (5); Ельниковском (3); Чамзинском, Атюрьевском, Ардатовском районах (по 2); Торбеевском, Теньгушевском, Темниковском, Ромодановском, Краснослободском, Кочкуровском, Большеигнатовском районах (по 1). Одна из заболевших зарегистрирована в Архангельской области.

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 74 года. Моложе 30 лет - 43 человека, самой маленькой 10 месяцев.

За период пандемии в республике выявлено 12 704 случая коронавируса, 10 411 человек выздоровели, 83 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 21 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 274 человека на стационарном лечении

- 1 803 человека под наблюдением дома