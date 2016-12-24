Зависший терминал не позволил украсть миллион

В дежурную часть полиции по Рузаевскому району на этой неделе обратился 32-летний житель Саранска.

Он рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы предотвратить это, житель Саранска сообщил лжесотруднику банка номер своей банковской карты и пришедший в смс-сообщении код. С помощью этой информации злоумышленники получили доступ к мобильному приложению банка доверчивого мужчины и оформили на его имя заем на сумму 1 миллион 115 тысяч рублей. Затем звонивший пояснил собеседнику, что предотвратить оформление кредита не удалось и эту сумму необходимо вернуть банку. 32-летний горожанин отправился к банковскому терминалу, чтобы перевести полученные деньги на указанный злоумышленником «безопасный» счет, однако терминал по какой-то причине не смог провести операцию. Такая вынужденная пауза в финансовых расчетах оказалась для нашего земляка просто спасительной. Наутро молодой человек наконец-то осознал, что связался с мошенниками, и обратился за помощью в органы внутренних дел.