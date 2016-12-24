В Саранске сгорели три автомобиля

Репортер

В понедельник в дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Саранска о том, что у его дома по улице Крупской огнем повреждены три припаркованных автомобиля.

Сообщение о горящих машинах поступило в аварийно-спасательную службу в 4:15. Прибывшие на место вызова пожарные смогли потушить огонь, но автомобили к тому времени оказались уже сильно повреждены.

Как установили полицейские, одна из сгоревших машин марки «ВАЗ» принадлежит заявителю. Владельцами двух других автомобилей марки «Фольксваген» и «ВИС» являются местный индивидуальный предприниматель и его отец. В настоящее время отрабатывается несколько версий случившегося, основная из которых - поджог.

В ходе осмотра места происшествия был изъят ряд предметов, по которым назначены судебные экспертизы. По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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