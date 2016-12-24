Отца 12 детей обвиняют в истязании и сексуальном насилии

Неприглядная история, главная преступная роль в которой принадлежит бывшему настоятелю Никольской церкви в Чамзинском районе 56-летнему Сергию Смолякову, на минувшей неделе получила новое уголовное оформление. Дети священнослужителя обвинили его в физическом и психологическом насилии над ними (в семье Смолякова воспитываются двенадцать детей, шестеро своих и столько же приемных). А приемная дочь и вовсе заявила о сексуальных действиях отца, которые он предпринял по отношению к ней в 2005 и 2012 годах, когда девушке было шесть и тринадцать лет соответственно.

«После того как отец набросился на нас с гвоздодером, мы поняли, что больше не готовы терпеть насилие над собой, - рассказал в разошедшемся по интернету видеоролике старший сын Смолякова Михаил. - Поэтому мы обратились в полицию о физическом и психологическом насилии над нами. Мы просим о помощи. Пожалуйста, распространите этот видеоролик». Этот призыв о помощи поддержали и другие дети.

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статьям «Истязание», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Иные действия сексуального характера». 19 декабря руководитель Следственного комитета по РМ Анатолий Ситников в поселке Чамзинка в рамках расследования указанных уголовных дел принял четверых из проживавших в семье детей, в том числе одного несовершеннолетнего. Во время встречи они рассказали об условиях жизни в семье и их воспитании, а также об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений.

По данным следствия, в 1996-2020 годы Смоляков избивал детей, лишал их еды и сна. От таких репрессий страдали и родные дети, и приемные. Пострадавшими признаны шестеро потерпевших, являвшихся в разные периоды несовершеннолетними. Одна из дочерей утверждает, что в 2005 и 2012 годах приемный отец совершил против нее сексуальное преступление.

Заметим, что этой осенью Смоляков вместе с семьей был на отдыхе в Абхазии. Там он оставил двоих приемных детей в местном храме, чтобы они какое-то время получали там должное воспитание. При этом другие дети не знают, как сейчас складывается жизнь их братьев, отринутых от семьи в Абхазии. Правоохранители Мордовии уже отправились за ними в эту кавказскую республику.

Также следственные органы дадут оценку бездействию сотрудников органов опеки и попечительства Чамзинского района. Возбужденно уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщает Следственный комитет по РМ, суд удовлетворил ходатайство об избрании Смолякову меры пресечения в виде заключения под стражу.