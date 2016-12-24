НАЧНИ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С РЕГИСТРАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МЧС РОССИИ

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Самое распространенное занятие в новогодние каникулы – зимний туризм. Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает о необходимости заполнения онлайн-заявки на регистрацию туристских групп на официальном сайте МЧС России перед началом своего маршрута.
Зима – великолепное время для отдыха. И в этот период года можно получить множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Самое распространенное занятие в новогодние каникулы – зимний туризм. И чтобы не омрачить праздники ни себе ни своим близким, в целях вашей безопасности, перед проведением туристического похода необходимо информировать МЧС России.
Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать министерство за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.
Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает туристам о необходимости заполнения онлайн-заявки на регистрацию туристских групп на официальном сайте МЧС России перед началом своего маршрута.
Также заявку на регистрацию туристских групп можно подать:
- по адресу электронной почты Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, указанному на официальном сайте;
- посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
- по телефону;
- при личном обращении в Главное управление МЧС России по Республике Мордовия.
Информация о передвижении по маршруту (изменение графика, маршрута передвижения, происшествиях) передается путем организации сеансов связи, в сроки и способы, указанные в уведомлении о туристическом мероприятии.
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