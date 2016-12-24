Жители Мордовии теперь могут подключить сервис электронных заказных писем через банковское приложение

Подключение к сервису электронных заказных писем Почты России и их получение стало доступно в мобильном приложении «СберБанк онлайн». Ранее электронные заказные письма можно было активировать и получать только на сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России и на портале «Госуслуги».

Чтобы начать получать заказные письма в приложении «СберБанк Онлайн», необходимо открыть раздел «Настройки» и выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на «Госуслугах» нет, его можно будет сразу создать в приложении.

«Электронные заказные письма – это, в первую очередь, удобный сервис для наших клиентов. И нам важно, чтобы у них была возможность подключить услугу максимально комфортным способом. На сегодняшний день есть уже 4 варианта подключения, и мы планируем продолжать расширять этот список», - отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» Анатолий Кириенко.

Сервис позволяет получать заказные письма от судов, ФССП, ГИБДД, Пенсионного фонда, ФНС, различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.

Отправлять электронные заказные письма можно на сайте zakaznoe.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Отправка доступна по всей России, получение — в 81 регионе страны. В 2020 году более 100 млн заказных писем отправлено в электронном виде.