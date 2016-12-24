Жители Мордовии теперь могут подключить сервис электронных заказных писем через банковское приложение

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Подключение к сервису электронных заказных писем Почты России и их получение стало доступно в мобильном приложении «СберБанк онлайн». Ранее электронные заказные письма можно было активировать и получать только на сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России и на портале «Госуслуги».
Чтобы начать получать заказные письма в приложении «СберБанк Онлайн», необходимо открыть раздел «Настройки» и выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на «Госуслугах» нет, его можно будет сразу создать в приложении.
«Электронные заказные письма – это, в первую очередь, удобный сервис для наших клиентов. И нам важно, чтобы у них была возможность подключить услугу максимально комфортным способом. На сегодняшний день есть уже 4 варианта подключения, и мы планируем продолжать расширять этот список», - отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» Анатолий Кириенко.
Сервис позволяет получать заказные письма от судов, ФССП, ГИБДД, Пенсионного фонда, ФНС, различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.
Отправлять электронные заказные письма можно на сайте zakaznoe.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Отправка доступна по всей России, получение — в 81 регионе страны. В 2020 году более 100 млн заказных писем отправлено в электронном виде.

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