Жители Мордовии теперь могут подключить сервис электронных заказных писем через банковское приложение

«Люди не должны ждать помощи по несколько часов!»
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
14 декабря врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию спорта в республике. В обсуждении приняли участие зампред...
Минувший понедельник оказался самым нервным для саранской сферы ЖКХ и самым прохладным для жителей сотен жилых домов на Химмаше. В этом районе...
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
В республике будет задействована программа финансового оздоровления
Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег
Экс-министр встретит Новый год в камере
Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание с региональными министрами
Ограбившие в Саранске кредитный кооператив «Народный капитал» казанские налетчики выслушали приговор
Заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев осмотрел новый детский сад в селе Белозерье