Если право на недвижимость возникло до создания Росреестра

Управление Росреестра по Республике Мордовия продолжает отвечать на наиболее часто возникающиевопросы.

Одним из таких является ситуация, когда на руках у гражданина имеется документ, который прошел регистрацию в органах технической инвентаризации (БТИ), но при этом отсутствует свидетельство о государственной регистрации права или выписка из единого государственного реестра недвижимости. В соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон) ранее возникшим считается право, которое возникло до 31 января 1998 г., то есть до даты вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Право собственности, возникшее до указанной даты, считается юридически действительным и при отсутствии его госрегистрации. Следовательно, в обязательном порядке регистрировать его не нужно.Однако собственник может зарегистрировать его по своему желанию. Например, если необходимо подтвердить право на объект недвижимости в настоящее время. При отсутствии регистрации невозможно предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающуюправо, так как сведения о праве в реестре отсутствуют.

Регистрация ранее возникшего права обязательна в том случае, если планируется совершить сделку с недвижимостью, права на которую возникли до указанной даты, например,продать объект недвижимости или передать в аренду(ч. 3 ст. 69Закона). В этом случае регистрация производится одновременно с госрегистрацией перехода права на объект недвижимости либо с регистрацией сделки. Для этого при подаче документов на государственную регистрацию дополнительно заполняется еще одно заявление.

«При этом обращаем внимание, что собственник можетзарегистрировать ранее возникшее право и заблаговременно», – отмечает заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Екатерина Артаева.