ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

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Что вы знаете о дорожных знаках? Для чего они необходимы? На эти вопросы ответили юные инспекторы движения МБОУ «Темниковская СОШ им. Героя Советского Союза А.И. Семикова» на очередном занятии по безопасности дорожного движения, которое провела инспектор ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» Татьяна Глухова.
Для подробного изучения знаков дорожного движения ЮИДовцам необходимо было проявить свои творческие способности. Каждый собственноручно изготовил определенный знак с описанием его предназначения, историей появления, актуальности его применения в настоящее время в современной дорожной инфраструктуре.
После того, как поделки были готовы ЮИДовцыв форме презентации довели свою информациюдо одноклассников. В ходе занятия они научились узнавать, называть знаки дорожного движения, классифицировать их на группы, разрешать ситуации по ПДД, предупреждая наиболее распространенные ошибки на дороге.Подобные мероприятия помогают воспитывать грамотныхучастников дорожного движения.
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