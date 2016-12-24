Владимир Путин об эффективности здравоохранительной системы России

Горячее питание для детей
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
17 декабря в онлайн-формате прошла пресс-конференция с Президентом, где он также высказался о ситуации с пандемией коронавируса.
«К таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире... По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной. Она продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделала это», – заявил Владимир Путин.
Что касается Мордовии, то в регионе открыто 17 ковидных госпиталей, где помощь больным оказывают почти 2 тыс. медработников, среди них 467 – врачи. Всего в республике с больными коронавирусом работают больше 4200 медработников, из которых 1124 – врачи.
В Мордовии действуют ограничительные меры, наиболее эффективными из которых являются масочно-перчаточный режим, самоизоляция для граждан 65+ и перевод сотрудников на удаленный режим работы.
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
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