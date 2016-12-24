В Мордовии разрешены развлекательные и спортивные мероприятия на открытом воздухе

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Соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ https://clck.ru/SWKes

Разрешено:

✔проведение досуговых, культурных, развлекательных, спортивных мероприятий и оказание соответствующих услуг на открытом воздухе;

✔посещение гражданами ледовых катков.

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