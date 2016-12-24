В Мордовии заработает сервис Сбер Еаптека

Врио Главы РМ Артём Здунов провел встречу с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 декабря провёл встречу с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петром Колтыпиным. Стороны обсудили текущие направления сотрудничества и рассмотрели дальнейший план программы взаимодействия.

Как отметил Артём Здунов, отношения региона правительство республики ведёт совместную работу с банком по многим направлениям. В ближайших планах – реализация новых проектов в области здравоохранения, образования, цифровизации региона, а также совместная работа по сокращению государственного долга республики.

«Вопросы бюджета, вопросы, связанные с коммерческой составляющей государственного долга – это очень важно, - сказал Артём Здунов. - Как нам совместно выходить из этой ситуации, понимая, что долг достаточно большой. Очень важен и вопрос разработки стратегии развития, потому что каждая стратегия может быть реализована только тогда, когда есть ресурсы».

Петр Колтыпин подтвердил готовность к совместной работе. При поддержке банка в регионе реализуются значимые инвестиционные и социальные проекты. В 2020 году велась активная совместная работа по внедрению современных цифровых решений в сфере здравоохранения, образования, безопасности. К примеру, реализован крупный проект по оснащению 35 больниц Мордовии технологией по голосовому заполнению медицинских протоколов, проведена работа по обновлению и обслуживанию системы видеоидентификации лиц на объектах транспортной инфраструктуры региона. В 86 школах Мордовии началось обучение детей на школьной цифровой платформе Сбера. Ещё один важный проект, который планируется оперативно развернуть на территории Мордовии, – это запуск сервиса Сбер Еаптека.

«Мы договорились о чётком плане действий, в том числе по конкретным направлениям, включая здравоохранение, - сказал Петр Колтыпин. – Артём Алексеевич подчеркнул, что в медицине скорость и качество сервисов должны быть на высочайшем уровне. Поэтому сервисы Сбера крайне важны сегодня, в период пандемии, чтобы обеспечить помощь врачам. Как сервисная компания мы понимаем, как это делать. Мы больше чем банк, мы призваны помочь каждому клиенту уйти от посредничества, что является очень важным и для населения, и для бюджета, который намерен серьёзно оптимизировать свою долговую нагрузку».