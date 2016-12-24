В Саранске 19 декабря пройдут ярмарки выходного дня c расширенным торговым дистанцированием

«Очередей на ярмарках быть не должно»
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В столице Мордовии 19 декабря ярмарки выходного дня состоятся
на площадках по следующим адресам: ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26», пересечение улиц Пролетарской и Коммунистической (парковка у РДК), ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), ул. Косаревав районе домов №76, №78, №80, включая парковку напротив магазина «СПАР».
Время работы ярмарок - с 7:00 до 13:00.
Торговля на ярмарках будет организована с максимальным соблюдением профилактических мер и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Между торговыми местами будет выдержано расстояние от 4,5 до 5 метров, участники ярмарки перед началом работы пройдут «входной фильтр» - термометрию.
Всем посетителям ярмарок выходного дня необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.
Транспортные ограничения
В связи с проведением 19 декабря специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
с 09:00 18 декабря до 14:00 19 декабря будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств
на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 16А, № 18 по ул. Энгельса и зданием МОУ «Лицей № 26» (ул. Серадзская, 21);
на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 12, № 14 по ул. Энгельса и зданием МДОУ «Детский сад № 71» (пр. 50 лет Октября, 44А);
на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39);
на парковке по ул. Веселовского между зданием МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, 40А) и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А);
на парковке по ул. Косарева, прилегающей к многоквартирным домам № 76А, № 78, № 80 по ул. Косарева;
на парковке по ул. Косарева, прилегающей к рынку «Заречный», на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева;
на парковке внутриквартального проезда между многоквартирными домами № 42, № 48А по ул. Веселовского и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А);
с 20:00 18 декабря до 14:00 минут 19 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств
на дублере ул. Косарева на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева;
по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого;
по ул. Гожувской от ул. Косарева до въезда к многоквартирному дому № 74 по ул. Косарева;
на внутриквартальном проезде от многоквартирного дома № 71 по ул. Попова до многоквартирного дома № 52 по проспекту 50 лет Октября;
на внутриквартальном проезде на участке от ул. Веселовского до заезда в торговый комплекс «Ринг» (ул. Веселовского, 62А) в районе многоквартирных домов № 42 и № 48А по ул. Веселовского.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.
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