В Саранске 19 декабря пройдут ярмарки выходного дня c расширенным торговым дистанцированием

В столице Мордовии 19 декабря ярмарки выходного дня состоятся

на площадках по следующим адресам: ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26», пересечение улиц Пролетарской и Коммунистической (парковка у РДК), ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), ул. Косаревав районе домов №76, №78, №80, включая парковку напротив магазина «СПАР».

Время работы ярмарок - с 7:00 до 13:00.

Торговля на ярмарках будет организована с максимальным соблюдением профилактических мер и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Между торговыми местами будет выдержано расстояние от 4,5 до 5 метров, участники ярмарки перед началом работы пройдут «входной фильтр» - термометрию.

Всем посетителям ярмарок выходного дня необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Транспортные ограничения

В связи с проведением 19 декабря специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции

с 09:00 18 декабря до 14:00 19 декабря будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств

на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 16А, № 18 по ул. Энгельса и зданием МОУ «Лицей № 26» (ул. Серадзская, 21);

на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 12, № 14 по ул. Энгельса и зданием МДОУ «Детский сад № 71» (пр. 50 лет Октября, 44А);

на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39);

на парковке по ул. Веселовского между зданием МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, 40А) и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А);

на парковке по ул. Косарева, прилегающей к многоквартирным домам № 76А, № 78, № 80 по ул. Косарева;

на парковке по ул. Косарева, прилегающей к рынку «Заречный», на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева;

на парковке внутриквартального проезда между многоквартирными домами № 42, № 48А по ул. Веселовского и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А);

с 20:00 18 декабря до 14:00 минут 19 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств

на дублере ул. Косарева на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева;

по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого;

по ул. Гожувской от ул. Косарева до въезда к многоквартирному дому № 74 по ул. Косарева;

на внутриквартальном проезде от многоквартирного дома № 71 по ул. Попова до многоквартирного дома № 52 по проспекту 50 лет Октября;

на внутриквартальном проезде на участке от ул. Веселовского до заезда в торговый комплекс «Ринг» (ул. Веселовского, 62А) в районе многоквартирных домов № 42 и № 48А по ул. Веселовского.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.