Новая выплата на детей до 8 лет в декабре 2020 года

Чушкина оставили под арестом
Экс-министр встретит Новый год в камере
Семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого такого ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.
Как получить выплату
Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат в 2020 году:
- ежемесячной до 3 лет
- единовременной от 3 до 16 лет
Если ранее вы подавали заявления и получали такие выплаты, новая выплата поступит автоматически на тот же счет.
Когда нужно подать заявление
Заявление нужно подать в двух случаях:
- Указанный ранее счет закрыт. Подайте заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счет.
- Выплат на детей до 16 лет не было. Если у вас есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но выплат на них раньше не было, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 1.04.2021 года.
Эта выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.
Экс-министр встретит Новый год в камере
Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии
В республике будет задействована программа финансового оздоровления
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
Артём Здунов призвал госслужащих стать примером добросовестных налогоплательщиков
В Администрации города нашли способ, как сделать батареи горячими в саранских квартирах
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Что представляет собой «Спутник V», насколько безопасна вакцина и можно ли с ней заразиться коронавирусом
Что грозит за распитие спиртного в припаркованном автомобиле?