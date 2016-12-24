В Саранске сотрудник Росгвардии оказал помощь мужчине, потерявшему сознание

Помощь стража порядка позволила медикам спасти жизнь человеку.

Накануне в Саранске во внеслужебное время инструктор группы профессиональной, служебной и физической подготовки отделения кадров ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия» лейтенант полиции Николай Морозов стал свидетелем того, как пожилой мужчина, находясь в павильоне рынка «Заречный», внезапно потерял сознание и упал на пол.

Росгвардеец по внешним признакам определил, что у гражданина случился приступ и он задыхается.

Офицер немедленно вызвал на место скорую помощь и до приезда медиков оказал мужчине доврачебную помощь. Он уложил пострадавшего в безопасное положение, чтобы исключить получение возможных травм и освободил от одежды, стесняющей дыхание. В это время у гражданина зазвонил телефон, сотрудник Росгвардии переговорил с ближайшими родственниками, которые пояснили, что у мужчины имеются сердечные заболевания.

Прибывшие фельдшеры скорой медицинской помощи госпитализировали 68-летнего местного жителя.

Благодаря оперативной и незамедлительной помощи сотрудника Росгвардии в настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.