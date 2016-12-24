«Помощник ОСАГО» позволяет оформить ДТП максимально быстро

Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок» уверен, что запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО» по всей стране – исключительно положительная новость. Этот способ оформления ДТП является современным и быстрым.

Как правило, люди, которые уже имели опыт оформления чего-либо онлайн, прибегают к этой возможности сделать свою жизнь удобнее и дальше. Использование мобильного приложения «Помощник ОСАГО» для оформления ДТП заведомо подходит большинству людей. С его помощью можно избежать большей части сложностей, которые возникают при оформлении аварии. Однако, несмотря на очевидные плюсы использования приложения, в силу ряда нюансов «Помощник ОСАГО» пока что не является панацеей для действий в некоторых ситуациях.В частности, ситуация может развиваться следующим образом:

Среднестатистической водитель попадает в ДТП довольно редко, а именно раз в 15 лет. Конечно, кто-то может становиться участником аварии еще реже, а для кого-то это обычное дело. Но, зачастую люди не готовятся к этой ситуации намеренно заранее. Большинство предпочитают постоянно держать на мобильных телефонах лишь те приложения, которые для них актуальны сейчас или в обозримой перспективе. А значит, у человека может не оказаться в телефоне «Помощника ОСАГО». Чаще всего приложение скачивают, уже попав аварию, находясь в панике и совершенно не понимая, что делать, ведь это всегда неожиданная и максимально стрессовая ситуация. Присутствует страх совершить ошибку при внесении данных, ведь водители не проходят заранее инструктаж по оформлению ДТП через «Помощник ОСАГО». Положительным страхователям такой инструктаж вроде даже не нужен.

У одного или обоих участников ДТП может попросту не оказаться интернета на телефоне, чтобы скачать «Помощник ОСАГО» или чтобы воспользоваться им, если оно уже установлено.

Некоторые люди вообще далеки от использования приложений или даже не имеют гаджетов, на которые их можно устанавливать. Возможно, кому-то просто не захочется заниматься урегулированием онлайн.

В итоге есть два кейса, которые, на мой взгляд, важно учесть для максимального охвата страхователей по всей России. Для качественного функционирования системы важно учитывать все составляющие, ведь именно такой подход даст наиболее лучший результат:

Продолжать совершенствование приложения «Помощник ОСАГО», чтобы аварии можно было оформлять даже офлайн. Необходимо обеспечить офлайн сохранение данных и возможность их передачи, когда интернет появится на мобильном устройстве. Помимо элементарного удобства для потребителей услуги, благодаря которому приложение будет использоваться активнее, так невиновная сторона получит уверенность, что виновник ДТП позже не станет вести себя непорядочно. Также важно разработать механизм некоей синхронизации между телефонами обоих участников аварии.

Страховые компании при продаже ОСАГО зачастую предлагают клиенту скачать свое собственное мобильное приложение. В нем у человека хранится вся важная информация: страховые полисы, контакты, переписка с тех. поддержкой. Такие приложения большинство пользователей устанавливает по вполне понятным причинам. Поэтому, важным шагом станет разработка SDK модуля, которую сейчас ведут в Российском Союзе Автостраховщиков. Благодаря ему функционал «Помощника ОСАГО» можно будет интегрировать в приложения страховых компаний.

Проект «ОСАГО – общественная экспертиза» напоминает, что в ноябре 2020 года мобильное приложение “Помощник ОСАГО” начало работать на всей территории России, после успешного тестирования в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан.