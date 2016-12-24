«Помощник ОСАГО» позволяет оформить ДТП максимально быстро

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Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок» уверен, что запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО» по всей стране – исключительно положительная новость. Этот способ оформления ДТП является современным и быстрым.
Как правило, люди, которые уже имели опыт оформления чего-либо онлайн, прибегают к этой возможности сделать свою жизнь удобнее и дальше. Использование мобильного приложения «Помощник ОСАГО» для оформления ДТП заведомо подходит большинству людей. С его помощью можно избежать большей части сложностей, которые возникают при оформлении аварии. Однако, несмотря на очевидные плюсы использования приложения, в силу ряда нюансов «Помощник ОСАГО» пока что не является панацеей для действий в некоторых ситуациях.В частности, ситуация может развиваться следующим образом:
В итоге есть два кейса, которые, на мой взгляд, важно учесть для максимального охвата страхователей по всей России. Для качественного функционирования системы важно учитывать все составляющие, ведь именно такой подход даст наиболее лучший результат:
Проект «ОСАГО – общественная экспертиза» напоминает, что в ноябре 2020 года мобильное приложение “Помощник ОСАГО” начало работать на всей территории России, после успешного тестирования в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан.
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