МВД на транспорте информирует

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Уважаемые граждане!
При обращении в органы внутренних дел с заявлением о совершённом в отношении Вас противоправном деянии или ставшем известном Вам происшествии помните, что:
1. Поступающие сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, вне зависимости от места и времени их совершения, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. При приеме заявления Вам выдадут талон-уведомление, где будет указан регистрационный номер. По данному номеру Вы можете отследить движение по заявлению.
2. Вы можете сообщить о происшествии в органы внутренних дел лично нарочно, по почте, телефону, телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильной или иному виду связи.
3. Вне органов внутренних дел, а также в органах внутренних дел, где нет дежурных частей, сообщение о происшествии обязаны принять любые сотрудники органов внутренних дел.
4. По результатам рассмотрения сообщения принимается одно из следующих решений:
4.1. о возбуждении уголовного дела;
4.2. об отказе в возбуждении уголовного дела;
4.3. о направлении по подследственности.
5. О принятом решении Вам сообщат в течении 24 часов.
В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»
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