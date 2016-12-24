МВД на транспорте информирует

Уважаемые граждане!

При обращении в органы внутренних дел с заявлением о совершённом в отношении Вас противоправном деянии или ставшем известном Вам происшествии помните, что:

1. Поступающие сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, вне зависимости от места и времени их совершения, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. При приеме заявления Вам выдадут талон-уведомление, где будет указан регистрационный номер. По данному номеру Вы можете отследить движение по заявлению.

2. Вы можете сообщить о происшествии в органы внутренних дел лично нарочно, по почте, телефону, телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильной или иному виду связи.

3. Вне органов внутренних дел, а также в органах внутренних дел, где нет дежурных частей, сообщение о происшествии обязаны принять любые сотрудники органов внутренних дел.

4. По результатам рассмотрения сообщения принимается одно из следующих решений:

4.1. о возбуждении уголовного дела;

4.2. об отказе в возбуждении уголовного дела;

4.3. о направлении по подследственности.

5. О принятом решении Вам сообщат в течении 24 часов.