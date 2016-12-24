Агентство стратегических инициатив и Мордовия договорились о расширении сотрудничества

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провели рабочую встречу, на которой обсудили направления дальнейшего взаимодействия. Среди них – проекты в сфере подготовки кадров, поддержки предпринимательства, в том числе молодёжного, а также участие региона в обмене лучшими практиками на платформе АСИ «Смартека».

Отдельным вопросом в ходе встречи стали предложения, поданные на форум «Сильные идеи для нового времени». Республика Мордовия приняла решение о поддержке 18 идей. В их числе - создание историко-туристического центра Федора Ушакова в Темниковском районе, развитие деятельности научно-производственных отрядов, создание национального корпуса языков народов Республики Мордовия: научно-информационно-образовательного ресурса, образовательный онлайн-сервис «Легокомпетенции».

Также стороны обсудили участие республики в Национальной социальной инициативе, которую сейчас в пилотном режиме реализует АСИ. В частности, речь шла о подготовке кадров для социальной сферы. Цель НСИ – создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека, вовлечь заинтересованных граждан и сообществ в проектирование необходимых изменений в социальной сфере. НСИ построена на изучении конкретных жизненных ситуаций, выявлении проблем при получении государственных и муниципальных услуг и их устранении.

Проводниками повестки АСИ в регионах выступают общественные представители. В Мордовии работает представитель АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии». По мнению Артёма Здунова и Светланы Чупшевой, для расширения сотрудничества их число должно быть увеличено.