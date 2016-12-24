Дать по соплам
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Как сообщает региональный оперативный штаб, зимние каникулы в школах Мордовии начнутся с 28 декабря и продлятся по 10 января 2021 года включительно.
При этом, первоклассников также ждут дополнительные каникулы с 22 по 28 февраля 2021 года.
Уважаемые родители! Не забывайте следить, чтобы ваши дети соблюдали санитарно-эпидемические требования и правила, установленные на территории республики в период пандемии.
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