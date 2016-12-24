В Минстрое России обсудили строительство и ЖКХ Мордовии

Разрыв на теплотрассе
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В Москве на встрече с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным врио Главы Мордовии Артём Здунов обсудил реализацию нацпроектов в республике, а также годовые итоги в строительстве и ЖКХ региона.
Как отмечается, в республике до конца года планируется выполнить плановые показатели по вводу жилья, установленные Минстроем РФ - 321 тыс. кв. метров.
В ближайшие три года республика получит из федерального бюджета свыше 2,7 миллиарда рублейна создание социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Обсуждались вопросы поддержки модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых больше 60%, а также строительство канализационного коллектора на юго-западе Саранска и водозабора в Чамзинке.
По программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в республике до конца года расселят 8,6 тыс. кв. метров аварийного жилья, где живут 700 человек.
Минувший понедельник оказался самым нервным для саранской сферы ЖКХ и самым прохладным для жителей сотен жилых домов на Химмаше. В этом районе...
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