Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции

Заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции состоялось вечером 15 декабря в Доме Республики. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, обеспечения необходимого резерва свободного коечного фонда и неснижаемых запасов лекарственных препаратов, а также подготовки к проведению праздничных новогодних дней в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, пока эпидемиологическая обстановка не улучшается: «Ситуация с распространением коронавируса на территории республики тревожная. На 15 декабря 2245 человек находятся в ковидных госпиталях, 2710 коек развернуто, свободный коечный фонд составляет 17% - это 465 коек. За неделю настораживает рост заболеваемости ОРВИ: 7 тысяч заболевших – эпидпорог превышен на 5,5 %».

Врио Главы Мордовии призвал руководителей всех уровней внимательнее относиться к своим сотрудникам, которые по возрасту находятся в группе риска, отслеживать их состояние, если они заболели - оказывать необходимую помощь.

«Если отправляете человека на больничный или удаленку, а он входит в группу риска – обязательно контролируйте ситуацию. Коллектив – это не только место для работы, у вас там должны сложиться человеческие отношения, - сказал Артём Здунов. - Поэтому выясняйте, может быть, человеку помощь необходима. Надо интересоваться, и если амбулаторно не получается вылечиться, надо госпитализироваться. Многие до сих пор не верят, но это же мгновенная болезнь, она быстро захватывает организм, что может привести к печальным последствиям. Поэтому я прошу быть внимательнее».

Особый контроль за пожилыми людьми необходимо обеспечить в случае возникновения аварийных ситуаций на теплосетях, которые в этом году в республике уже случались.

«У нас много прорывов сейчас из-за ветхости сетей. Некоторые быстро ремонтируются, по другим приходится заниматься по несколько дней. Кто в этот период осуществляет подомовой обход? Кто интересуется, живут ли в этих домах люди старшего возраста? – обратился к участникам заседания Врио Главы Мордовии. - Есть такие факты, когда пенсионеры там находятся, им необходима медицинская помощь. Элементарно надо проверить температурный режим, наличие воды в доме. Это не только работа волонтеров, прежде всего, это работа глав муниципальных образований, участковых. Я прошу обратить на это пристальное внимание. Любая авария, связанная с энергосистемами, должна повлечь за собой пристальный контроль за теми людьми, которые живут на этих участках».

Министр здравоохранения республики Олег Маркин доложил, что медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме: «Если в Ульяновской и Пензенской областях развернуто 2,5 тысячи коек на миллион – миллион 300 тысяч населения, то у нас 2600 коек на 790 тысяч. Мы стараемся пролечивать всех: и хронических больных, и старшую возрастную группу, и онкологических больных, не говоря уже о диализных пациентах – мы их сразу, при любом проценте поражения легких стараемся госпитализировать и адекватно пролечить».

Врио Главы Мордовии поручил министру здравоохранения взять под особый контроль вопрос подготовки к сезонному подъему заболеваемости гриппом – его ожидают в конце декабря.

Что касается наличия лекарственных препаратов в аптеках – ситуация постепенно улучшается, но в частных аптеках это происходит медленнее. В государственной аптечной сети сформирован и поддерживается запас препаратов для лечения как коронавируса, так и других заболеваний. При этом и.о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин подчеркнул: «В условиях повышенного спроса мы проводим социально ориентированную ценовую политику: при формировании розничных цен на жизненно важные лекарства устанавливаем розничную наценку, составляющую только половину от установленной государством предельной величины – чтобы покрыть логистические расходы. Мы несем социальную ответственность не только за обеспечение достаточного запаса необходимых лекарств, но и за умеренную ценовую политику».

Большое внимание в ходе заседания оперативного штаба было уделено подготовке к предстоящим новогодним праздникам. По поручению Врио Главы Мордовии разработана программа культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе, соответствующие методические рекомендации направлены во все муниципальные районы. Чтобы людям было удобно и комфортно, Артём Здунов поставил перед главами районов задачу предусмотреть все, что нужно, в том числе обеспечить жителей и гостей республики горячим чаем с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.