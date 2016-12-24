Локомотив производства
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции состоялось вечером 15 декабря в Доме Республики. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, обеспечения необходимого резерва свободного коечного фонда и неснижаемых запасов лекарственных препаратов, а также подготовки к проведению праздничных новогодних дней в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.
Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, пока эпидемиологическая обстановка не улучшается: «Ситуация с распространением коронавируса на территории республики тревожная. На 15 декабря 2245 человек находятся в ковидных госпиталях, 2710 коек развернуто, свободный коечный фонд составляет 17% - это 465 коек. За неделю настораживает рост заболеваемости ОРВИ: 7 тысяч заболевших – эпидпорог превышен на 5,5 %».
Врио Главы Мордовии призвал руководителей всех уровней внимательнее относиться к своим сотрудникам, которые по возрасту находятся в группе риска, отслеживать их состояние, если они заболели - оказывать необходимую помощь.
«Если отправляете человека на больничный или удаленку, а он входит в группу риска – обязательно контролируйте ситуацию. Коллектив – это не только место для работы, у вас там должны сложиться человеческие отношения, - сказал Артём Здунов. - Поэтому выясняйте, может быть, человеку помощь необходима. Надо интересоваться, и если амбулаторно не получается вылечиться, надо госпитализироваться. Многие до сих пор не верят, но это же мгновенная болезнь, она быстро захватывает организм, что может привести к печальным последствиям. Поэтому я прошу быть внимательнее».
Особый контроль за пожилыми людьми необходимо обеспечить в случае возникновения аварийных ситуаций на теплосетях, которые в этом году в республике уже случались.
«У нас много прорывов сейчас из-за ветхости сетей. Некоторые быстро ремонтируются, по другим приходится заниматься по несколько дней. Кто в этот период осуществляет подомовой обход? Кто интересуется, живут ли в этих домах люди старшего возраста? – обратился к участникам заседания Врио Главы Мордовии. - Есть такие факты, когда пенсионеры там находятся, им необходима медицинская помощь. Элементарно надо проверить температурный режим, наличие воды в доме. Это не только работа волонтеров, прежде всего, это работа глав муниципальных образований, участковых. Я прошу обратить на это пристальное внимание. Любая авария, связанная с энергосистемами, должна повлечь за собой пристальный контроль за теми людьми, которые живут на этих участках».
Министр здравоохранения республики Олег Маркин доложил, что медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме: «Если в Ульяновской и Пензенской областях развернуто 2,5 тысячи коек на миллион – миллион 300 тысяч населения, то у нас 2600 коек на 790 тысяч. Мы стараемся пролечивать всех: и хронических больных, и старшую возрастную группу, и онкологических больных, не говоря уже о диализных пациентах – мы их сразу, при любом проценте поражения легких стараемся госпитализировать и адекватно пролечить».
Врио Главы Мордовии поручил министру здравоохранения взять под особый контроль вопрос подготовки к сезонному подъему заболеваемости гриппом – его ожидают в конце декабря.
Что касается наличия лекарственных препаратов в аптеках – ситуация постепенно улучшается, но в частных аптеках это происходит медленнее. В государственной аптечной сети сформирован и поддерживается запас препаратов для лечения как коронавируса, так и других заболеваний. При этом и.о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин подчеркнул: «В условиях повышенного спроса мы проводим социально ориентированную ценовую политику: при формировании розничных цен на жизненно важные лекарства устанавливаем розничную наценку, составляющую только половину от установленной государством предельной величины – чтобы покрыть логистические расходы. Мы несем социальную ответственность не только за обеспечение достаточного запаса необходимых лекарств, но и за умеренную ценовую политику».
Большое внимание в ходе заседания оперативного штаба было уделено подготовке к предстоящим новогодним праздникам. По поручению Врио Главы Мордовии разработана программа культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе, соответствующие методические рекомендации направлены во все муниципальные районы. Чтобы людям было удобно и комфортно, Артём Здунов поставил перед главами районов задачу предусмотреть все, что нужно, в том числе обеспечить жителей и гостей республики горячим чаем с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии
РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах
Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег
Жители города жалуются на низкую температуру в квартирах
Врио Главы Мордовии провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования
Полпред Президента РФ Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов
Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание с региональными министрами