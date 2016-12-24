Новое назначение в Администрации Главы Мордовии

Глава Мордовии подал в отставку
Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии
В Администрации Главы Мордовии принято новое кадровое решение. На должность первого заместителя руководителя Администрации Главы РМ назначен Булат Хайрутдинов. Информация об этом появились на официальном портале республики. Теперь в Администрации Главы Мордовии два первых заместителя руководителя - Валерий Маресьев и Булат Хайрутдинов.
Булат Хайрутдинов начинал работать с Артёмом Здуновым еще в Министерстве экономики Татарстана. В марте 2018-го года он был назначен советником председателя правительства Республики Дагестан и трудился в северокавказской республике под руководством Артёма Здунова.
Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии
Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования
Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест
Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии
Обрушившийся в спортзале потолок привел к уголовному делу
Врио Главы РМ Артем Здунов наградил победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
Заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев осмотрел новый детский сад в селе Белозерье