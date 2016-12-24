Новое назначение в Администрации Главы Мордовии

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В Администрации Главы Мордовии принято новое кадровое решение. На должность первого заместителя руководителя Администрации Главы РМ назначен Булат Хайрутдинов. Информация об этом появились на официальном портале республики. Теперь в Администрации Главы Мордовии два первых заместителя руководителя - Валерий Маресьев и Булат Хайрутдинов.

Булат Хайрутдинов начинал работать с Артёмом Здуновым еще в Министерстве экономики Татарстана. В марте 2018-го года он был назначен советником председателя правительства Республики Дагестан и трудился в северокавказской республике под руководством Артёма Здунова.

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