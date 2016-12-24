Владимир Лёвкин: «Путь человек должен выбрать сам!»

Участник шоу «Суперстар! Возвращение» рассказал об этом проекте, своей семье и жизненных принципах

Владимир Лёвкин сейчас - один из самых ярких участников шоу «Суперстар! Возвращение» телеканала НТВ. А сам этот проект прочно обосновался на верхних строчках телерейтингов. Но многие зрители старшего поколения помнят и любят этого харизматичного артиста еще со времени, когда он был солистом группы «На-На», собиравшей на пике своей популярности целые стадионы. Много воды утекло с тех пор, много событий произошло в жизни Владимира Лёвкина - он победил тяжелую болезнь, встретил большую любовь, стал мужем и отцом... Но сердце его так и осталось сердцем артиста: оно зовет на сцену, заставляет дарить себя зрителям, ждет их аплодисментов. И никакая пандемия над этим не властна…

Суперкоманда

- Владимир, что вас больше всего привлекает в шоу «Суперстар! Возвращение»?

- Меня поразила команда, которая работает над этим проектом. Это профессионалы высочайшего уровня: от музыкального продюсера до осветителей, операторов, звукорежиссеров и всех-всех остальных. Про Лолиту и Вадима (ведущие проекта Лолита Милявская и Вадим Такменёв - прим. авт.) даже и говорить не буду - они великолепны! Это сумасшедшие люди в хорошем смысле: они полностью преданны телевидению и этому проекту. Всегда перед эфиром и записью идет серьезная подготовка. Каждый номер разбираем, репетируем - есть время, чтобы самому подготовиться. Для меня самым непростым всегда является подготовительный этап. Я внимательно изучаю историю песни: кто ее написал, кто исполнял, и так далее...

- То есть вы полностью проникаетесь композицией - она для вас не просто слова и музыка, которые надо исполнить?

- По образованию я режиссер, поэтому для меня каждая деталь очень важна. Например, на «Вечере памяти» (тема третьего конкурсного дня) я пел об Игоре Талькове, это моя личная память: в моей памяти он сохранился именно таким, как я спел... А оценки членов жюри… Мы все, музыканты, - довольно субъективные люди...

- Соглашусь с вами: в творчестве практически невозможно быть объективным…

- Да. У нас у каждого - свое представление о песне, о том, как ее надо исполнять, и так далее. Перепробовав массу вариантов, я остановился именно на этом. Наше общение с Игорем было не очень долгим, но в моей памяти он остался таким, как я спел. Задача была - спеть не так, как пел Игорь Тальков или кто-то еще, а так, как спел я - Владимир Лёвкин.

- Кстати, если уж зашла речь о жюри и оценках: вас задевает, обижает, когда ставят не те оценки, которые хотелось бы видеть?

- Дело в том, что после номера ты еще не отошел: ты в эмоциях, у тебя в голове то состояние, которое ты доносишь до зрителя, и когда кто-то говорит что-то, что не совпадает с твоими эмоциями, - то да, это обидно... Но я в основном корил себя, что не смог донести свое состояние и задумку членам жюри. Повторюсь, что искусство - оно субъективно. Кому-то нравится, а кому-то - нет. Никуда не денешься. Что тут сделаешь?!

Репетиция суперконцерта

- Сразу ли вы согласились на шоу «Суперстар! Возвращение»?

- Я должен был участвовать еще в первом сезоне этого проекта, но не сложилось. Понимаете, в чем дело: появляться на телеканалах пять или семь раз в месяц просто «говорящей головой» и иногда что-то петь - это одна ситуация, а тут - музыкальный проект, моя прямая форма деятельности. Когда получил предложение, сообщил об этом своей супруге Марусе. Она мне в ответ: «А ты еще сомневаешься?» На что я ей сказал: «Я - нет, просто ставлю тебя в известность, что я иду!» (Смеется.) Так что не раздумывал долго: раз - и вперед!

- Со всеми участниками вы были раньше знакомы?

- Со всеми пересекался, много с кем работал очно. Много чего связано с каждым из исполнителей. Был рад всех увидеть. Все - в отличной форме. Влада Сташевского не видел почти 20 лет, а, например, с Николаем Трубачом мы пересекались довольно часто на различных концертных площадках. С Богданом Титомиром работали несколько лет назад совместный концерт, и это было зажигательно! В общем, практически со всеми общался. Мне кажется, что получилась классная команда. Это мог бы быть сильный концерт!

«Хочется увидеть лица»

- До Нового года осталось не так много времени. Как отмечать планируете?

- У нас есть традиция: 1 декабря мы всегда наряжаем ёлку. Так что она у нас уже стоит, она готова. И 31 декабря обычно мы собираемся вместе всей семьей и лепим пельмени. А знаете, зачем? Чтобы 1 января проснуться - и сразу их сварить и съесть!

- Отличная идея!

- Скорее всего, еще запущу видеоконференцию в Zoom с друзьями, и будем как-то общаться, отмечать, чтобы все друг друга увидели и что-то сказали. А как по-другому?!

- В этом году - только так…

- Да. За время пандемии мы все научились пользоваться различными приложениями, которые нас соединяют. Хочется в новогоднюю ночь не просто получить какое-то письменное сообщение, а увидеть лица - хотя бы вот по видеосвязи. Чтобы можно было сказать спасибо за год, который мы вместе прошли. Еще планируется, что у нас будет новогодний спектакль, который уже сейчас готовит моя младшая дочь Ника вместе со своей двоюродной сестрой. Будет что-то интересное…

Яблочки от яблони

- Ваша дочь Ника прекрасно поет. Поддерживаете творческое начало у нее?

- Как ее не поддерживать? Она уже меня «сделала»! Если я первую песню сочинил лет в семь или в восемь, то она это сделала уже в пять лет! И это для меня было неожиданно и приятно. Так что тут никуда не денешься... Сейчас она учится в музыкальной школе. Правда, для меня как для родителя странно, что музыкальная школа - в режиме онлайн. Потому что в первом классе идет постановка руки, осанки: надо правильно сесть, потом гаммы бесконечные, и так далее... Это должен быть прямой контакт с преподавателем. Для меня непонятно: почему музыкальные школы закрыты, но при этом она ходит в обычную школу? Что касается ее будущего, то моя позиция очень простая: когда она подрастет и определится и скажет: «Я хочу идти в этом направлении», - я буду всячески ее поддерживать. Но путь человек должен выбрать сам. У нее школа - с театральным уклоном, она ходит в изобразительную студию, есть и другие кружки... То есть она развивается в разных направлениях. Поэтому пускай сейчас делает, что хочет, а дальше будем определяться.

- Как дела у вашей старшей дочери Виктории? Я знаю, что она перенесла рак. Как сейчас она себя чувствует?

- Год оказался очень сложный: сначала она заболела, потом дед, который ее воспитывал, ушел из жизни... Но мы вместе, мы рядом, мы общаемся, помогаем друг другу. Слава Богу, что сейчас все нормально. Она сейчас занимается своими рабочими делами, живет активной молодой жизнью. Она молодец! То, что она описала в социальных сетях: что с ней происходило, как она это пережила - я считаю серьезным поступком сформировавшейся личности. Ее посты были как призыв, что не надо опускать руки - надо бороться, надо искать своих докторов, не сдаваться и раньше времени не думать о плохом. Надо везде пытаться и идти жить! Это главное, по-другому просто нельзя! Ребята, у нас не так много времени здесь, и не надо сидеть и думать: «О, как мне все это надоело…». Можно себя пожалеть две минуты, потом собрать в кулак - и вперед! (Смеется.)

«Мой человек»

- Хотела вас спросить про вашу супругу Марусю…

- Моя супруга - абсолютно творческая личность. Она довольно успешный кастинг-директор: открыла множество звезд и дала хороший старт молодым актерам. Например, сериал «Интерны», где Маруся с нуля создавала весь актерский ансамбль, получил «ТЭФИ». Я не люблю слово «горжусь», но меня очень радует, что моя супруга окончила в Перми режиссерский факультет института культуры, приехала в Москву и добилась сама здесь определённых позиций. Кроме кино, она еще прекрасно поет, у нее есть свой альбом.

- Когда в семье оба супруга творческие личности, сложностей не возникает?

- Амбиции у каждого творческого человека - определённый движущий фактор. Но у нас и в семье, и на сцене есть такая очень хорошая привычка или традиция: можно услышать какие-то пожелания, но мы не критикуем друг друга. В остальном творческая это личность или нет, наверное, не важно - надо найти своего человека, а чем он занимается, не имеет значения. Маруся просто мой человек, и все этим сказано. Я ей благодарен за многое: и за то, что, когда у меня был рецидив, она, глубоко беременная, практически каждый день была у меня в больнице, и за то, что она помирила меня со старшей дочерью...

Идти вперед!

- У многих - ностальгические воспоминания по 90-м годам. Тогда «На-На» были очень популярной группой. У вас нет таких ностальгических воспоминаний? Тоски по тому драйву, который был тогда на сцене?

- Мы же тогда моложе были! Могли всю ночь куролесить - и на следующий день отработать несколько концертов! (Смеется.) Романтика 90-х… Не дай Бог, конечно, туда вернуться - с этими малиновыми пиджаками и теми атрибутами, которые сопровождали нас... Мой жизненный принцип очень прост: я с огромным уважением отношусь к тому, что мы сделали там, в 90-е. У меня есть какие-то определенные планы на будущее, но живем же мы сегодня. Сегодня нужно оплатить детские кружки моей дочери, надо поддерживать близких… Нас много, и нам надо жить сейчас. А сидеть и говорить: «Какой я тогда был крутой!» - это не про меня. Есть задачи на сегодня и немного - на завтра. И эти задачи надо решать, надо двигаться. Мы сегодня проснулись, хорошая погода - и нужно идти вперед!

Валерия Хващевская, фото пресс-службы НТВ