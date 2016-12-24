«После третьей или четвертой рюмки вряд ли кто будет думать о социальной дистанции»

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Все новогодние мероприятия в столице Мордовии пройдут при строгом соблюдении профилактических мер. В новогодней программе предусмотрены различные мероприятия: катание на коньках и лыжах, открытие елок, новогодние проекты в учреждениях культуры, а также проведение общегородского Дня здоровья 5 января.
Мэр города Петр Тултаев напомнил руководителям районов и ответственным за организацию катков лицам о необходимости открытия пунктов проката. - «Дезинфекция спортивного инвентаря должна проводиться в обязательном порядке. В ближайшие дни должна быть завершена заливка катков в Юбилейном и в Луховке, до конца недели - на площади Тысячелетия. Кроме этого, нужно готовить пункты проката лыж. Снежного покрова еще недостаточно для прокладки лыжни, но как только снег выпадет, лыжни в парках и лесопарках сразу же надо проложить. Будьте готовы к этому».
Глава Саранска призвал горожан во время празднования Нового года придерживаться установленных профилактических мер. - «Чем меньше контактов, тем лучше. Я обращаюсь ко всем горожанам и гостям Саранска с просьбой: воздержаться от приема гостей и похода в гости. Пусть этот Новый год станет по-настоящему семейным праздником. Почему я так говорю? Потому что неминуемо, когда мы идем в гости или принимаем гостей, накрываем столы, и, конечно же, по нашим традициям на столе появляется спиртное. И после третьей, особенно четвертой, рюмки вряд ли кто будет думать о социальной дистанции и других мерах предосторожности. В итоге мы можем получить вспышку заболевания. В непривычной ситуации мы празднуем Новый год, но это - вынужденная мера, нам надо это понять и принять. На выходных лучше выйти на каток, погулять на свежем воздухе пешком или на лыжах».
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