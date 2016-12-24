Вина адвоката
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Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов объявил 31 декабря выходным днем.
На оперативном совещании в понедельник Петр Тултаев обратил внимание руководителей структурных подразделений, ответственных за жизнеобеспечение города, что не только 31 декабря, но и все новогодние праздники они должны быть в зоне досягаемости. «Это касается заместителей Главы, глав районных администраций, их заместителей, директоров департаментов, начальников управлений, директоров муниципальных предприятий, управляющих компаний и иных организаций, которые ответственны за нормальное функционирование городского хозяйства. Не удивляйтесь - меня это тоже касается, я наряду с вами буду работать все новогодние праздники», - обозначил Петр Тултаев.
Мэр Саранска также подчеркнул, что все службы в период каникул должны работать ритмично и качественно выполнять свои обязанности, при необходимости оперативно реагировать на заявки жителей.
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