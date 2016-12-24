«Аванс» за диплом

В Саранске студентка перевела мошенникам 10 тысяч рублей, будучи в полной уверенности, что оказывает помощь преподавателю.

Как рассказала полицейским 22-летняя девушка, в известной социальной сети ей пришло письмо от дипломной руководительницы. Женщина сообщила, что ей срочно нужна материальная помощь, и попросила перевести ей 10 тысяч рублей. Студентка не смогла отказать преподавательнице и перечислила ей необходимую сумму, после чего позвонила и спросила, поступили ли деньги. Женщина сказала, что письмо писала не она, и посоветовала девушке обратиться за помощью в полицию.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.