Порезал приятеля в квартире и вынес тело к лифту

На минувшей неделе саранским полицейским поступило сообщение из больницы, куда с колото-резаными ранами грудной клетки и брюшной полости был госпитализирован 38-летний мужчина.

Прибывшие по вызову врачи скорой помощи нашли пострадавшего на лестничной площадке одного из домов по улице Миронова в состоянии геморрагического шока.

Оперативники уголовного розыска установили, что ранения жителю Саранска были причинены в квартире знакомого, где они вдвоем распивали спиртное. Во время общения между мужчинами произошел конфликт, в результате которого гость несколько раз ударил по лицу собутыльника и направился к выходу. Но инцидент на этом не был исчерпан. Оскорбленный приятель схватил со стола нож, бросился вдогонку за обидчиком и нанес ему удар клинком в живот, а затем в грудную клетку.

Истекающего кровью гостя хозяин жилища вытащил на лестничную площадку к лифту. В ходе этой «уборки» на телефон пострадавшего позвонили. Устроитель ножевой расправы ответил на звонок - он сказал собеседнику, чтобы тот поднимался на нужный этаж и забирал своего друга. Обнаружив приятеля в бессознательном состоянии, подошедший мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь. На следующее утро госпитализированный в реанимационное отделение 38-летний житель Мордовии скончался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».