Росреестр по РМ информирует

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Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует о проведении горячих телефонных линий для жителей республики. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы специалистам Управления.

17 декабряс 9.00 до 12.00на вопросы предоставления сведений из ЕГРН ответит начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Ольга Пьянзина по тел. 8(8342)48-28-60. На вопросы исправления технических ошибок в сведениях ЕГРН ответит заместитель начальника отдела Светлана Макарова по тел. 8(8342)24-68-15.

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