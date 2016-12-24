Прими участие в новогодней акции от ТИЦ РМ – получи подарок!

До главного зимнего праздника остались считанные дни, а новогоднего настроения всё нет? Предлагаем прогуляться по украшенной праздничной иллюминацией столице Мордовии и заглянуть в офис Туристско-информационного центра РМ. Мы уверены, что именно здесь прячутся новогоднее настроение, топовые фото для твоих соцсетей и самое главное – подарки!

Чтобы забрать всё это тебе нужно выполнить простые условия:

- с 14 по 25 декабря приходи в офис Туристско-информационного центра (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26, офис 106);

- сделай фото с нашей ёлкой и выложи его на своей страничке в социальных сетях в InstagramилиВконтакте с хэштегом#НовыйГодВГостяхУТИЦРМ;

- получи свой гарантированный приз.

Акция будет проходить при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Режим работы: с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Но и это еще не всё: автор фото, которое наберет наибольшее количество лайков, получит главный приз от Туристско-информационного центра Мордовии.Приходи в наш офис и приближай Новый год вместе с ТИЦ РМ!