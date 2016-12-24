Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лига Вожатых" подошел к концу

13 декабря в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига Вожатых» стали известны имена 100 лучших вожатых из 43 регионов РФ.

Бойцы Студенческих Отрядов Республики Мордовии поробовать свои силы во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лига Вожатых». Цель конкурса - создание условий для развития профессиональной компетентности, повышения педагогического мастерства и методической грамотности специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность с детьми в образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей, детских общественных организациях и объединениях.

В «Лиге Вожатых» представлено несколько номинаций, в некоторых из которых бойцы Студенческих Отрядов РМ успешно проходили из этапа в этап. Церемония закрытия Всероссийского конкурса «Лига Вожатых» состоялась 13 декабря, был объявлен список победителей, среди которых – боец Студенческих Отрядов РМ, боец педагогического отряда «Единение» - Анна Асташкина. Девушка стала победителем в номинации «Вожатый-стажер».