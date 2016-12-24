В Мордовии за одни сутки вновь зафиксированы две смерти от коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 87 случаев коронавируса, 79 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1955 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III ст., ожирение 1 ст.

В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнение –внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение 3-4 ст., гипертоническая болезнь III ст.

За период пандемии в республике выявлено 11 907 случаев коронавируса, 9 696 человек выздоровели, 75 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 12 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 175 человек на стационарном лечении;

- 1 725 человек под наблюдением дома.

К сведению: на недавней пресс-конференции министр здравоохранения РМ Олег Маркин отметил, что на сегодняшний день в больницах есть все необходимые препараты для лечения больных ковидом и пневмонией. По его словам, в Мордовии развернуто 17 госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией, 10 из них оснащены реанимационными койками. Также он сообщил, что в регионе налажена маршрутизация пациентов с COVID-19. Если человек госпитализирован в один из 7 ковидных госпиталей, где нет реанимации, а состояние его неожиданно ухудшится, то больного переведут в ту больницу, где есть реанимационное отделение.