«Очередей на ярмарках быть не должно»

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание с региональными министрами
Еженедельное совещание Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с региональными министрами в субботу, 12 декабря, началось с доклада первого заместителя Председателя Правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Сидорова об организации первой предновогодней ярмарки в Саранске.
Артëм Здунов поделился своими впечатлениями от посещения ярмарки и высказал ряд замечаний: «Я с утра уже осмотрел две площадки - в центре города и на Химмаше. За некоторыми товарами мы увидели очереди, этого быть не должно».
Мэр Саранска Петр Тултаев согласился с необходимостью увеличить на ярмарке количество павильонов, торгующих яйцом, мясом, а также растительным маслом. Артём Здунов отметил важность неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемических норм на ярмарочных площадках и назвал ярмарки очень важным инструментом сохранения стоимости потребительской корзины в регионе на традиционно низком уровне.
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