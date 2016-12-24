«Очередей на ярмарках быть не должно»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание с региональными министрами

Еженедельное совещание Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с региональными министрами в субботу, 12 декабря, началось с доклада первого заместителя Председателя Правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Сидорова об организации первой предновогодней ярмарки в Саранске.

Артëм Здунов поделился своими впечатлениями от посещения ярмарки и высказал ряд замечаний: «Я с утра уже осмотрел две площадки - в центре города и на Химмаше. За некоторыми товарами мы увидели очереди, этого быть не должно».

Мэр Саранска Петр Тултаев согласился с необходимостью увеличить на ярмарке количество павильонов, торгующих яйцом, мясом, а также растительным маслом. Артём Здунов отметил важность неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемических норм на ярмарочных площадках и назвал ярмарки очень важным инструментом сохранения стоимости потребительской корзины в регионе на традиционно низком уровне.